Ospite d’eccezione oggi a San Siro per Inter-Torino. Oggi è infatti presente in tribuna anche l’ex nerazzurro Daniel Passarella. L’argentino ha parlato così ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dal fischio d’inizio: “Per me è un grande piacere essere qui in questo stadio, mi vengono in mente tanti bei momenti trascorsi qui. Io parlo molto spesso con Zanetti, ho avuto modo di avere una comunicazione con tutti quelli che lavorano nel calcio qui. Che gara mi aspetto stasera? Con tutto il rispetto che merita il Torino, noi dobbiamo giocare la nostra partita, sono sicuro che l’Inter ce la farà. Mando un abbraccio enorme ai tifosi, per me è un piacere come sempre essere qui”, ha concluso.