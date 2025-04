Marco Parolo, nel colloquio con i colleghi opinionisti sul canale Youtube di DAZN, si lancia in un paragone tra l'Inter e la Juve di Allegri che è andata vicinissima a vincere in Champions: "Allegri è arrivato due volte in finale di Champions e le ha perse. Però il campionato l'ha vinto. L'Inter di oggi non è così distante da quella Juve. Sulla carta in campionato è la favorita. Se prendi gli ultimi 4 anni è sempre stata la squadra numero uno: ogni stagione ha acquisito forza e consapevolezza. Ma quanti Scudetti ha vinto? Uno. Ha fatto una finale di Champions, ma se non vincesse questo campionato penso che Inzaghi verrebbe un po' rivalutato".