Pierluigi Pardo, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante 'Tutti Convocati', ha parlato così del Capisco lo scoramento. Capisco che il Milan abbia preso una strada diversa da altri club che sono andati più dritti, come l’Inter. Il Milan sta costruendo passo passo, posso capire che questo sollevi tutta una serie di critiche. Poi la vittoria dello scudetto dell’Inter, secondo me, dal punto di vista ambientale è stata una mazzata. La scelta dell’allenatore quest’anno è una scelta che non va nella direzione di attirarsi l’entusiasmo popolare".