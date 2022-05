"Per me lo scudetto l'ha vinto la squadra più forte. Ora se il Milan farà gli investimenti giusti, potrà competere anche in Champions League". Lo ha detto Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, nel corso di un'intervista con i colleghi della Gazzetta dello Sport. Prima di aggiungere che la squadra di Pioli ha futuro e non si è cucita lo scudetto sul petto per miracolo: "Saranno in grado di confermarsi in Italia e di andare lontano in Champions, è nel Dna. E nelle corde di questi giocatori".