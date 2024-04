Gianluca Paparesta rivive la sua carriera arbitrale in un'intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno. Tra i passaggi del pezzo pubblicato quest'oggi ce n'è uno che riguarda l'Inter. Alla domanda se ricorda una gara in maniera particolare, Paparesta torna infatti indietro al 2002. "Vivere Lazio-Inter del 5 maggio sul campo, quando la festa annunciata si trasformò in una tragedia collettiva per un intero popolo (quello interista, ndr), mi fece capire la brutalità del calcio".