Dal campo, in seguito, la conversazione si sposta al calciomercato: "Il modello del Napoli? Ha fatto un lavoro in estate perfetto, sono contento di vederlo muoversi così. La mia Inter non ha fatto così bene, purtroppo, ma il bilancio imponeva vendere e non acquistare: è difficile competere con questa politica. Le parole di Tare contro i top club? La UEFA ha lasciato correre molto e ha accettato molte elusioni nel passato, a svantaggio di alcuni e a vantaggio di altri. La legge non è stata uguale per tutti e il FFP è stato disatteso. C'è bisogno di regole che vengano rispettate da tutti, ma purtroppo molte squadre non sanno autoregolarsi".