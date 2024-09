Angelo Palombo, ex giocatore di Sampdoria e Inter, durante l'intervento su TvPlay ha parlato del suo trasferimento ai nerazzurri nel 2012.

"Non volevo andare all’Inter. Non volevo lasciare la Sampdoria. Non è per i nerazzurri, che sono una grandissima società, ma volevo restare in blucerchiato. Ci sono state, però, una concomitanza di cose che ho dovuto accettare per forza. Un giorno magari racconterò - le sue parole -. Quando siamo retrocessi mi sentivo il primo colpevole e volevo riportare la Samp dove meritava, ho perso la Nazionale quell'anno".