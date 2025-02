Intervistato dal Quotidiano Sportivo, Gianluca Pagliuca commenta l'avvicendamento sulla panchina del Parma, dove Cristian Chivu ha preso il posto dell'esonerato Fabio Pecchia: "Fabio è un amico, oltre che un compagno di tante battaglie con la maglia del Bologna. Da allenatore in B ha dimostrato di saper vincere i campionati, in A però è diverso: il bel gioco non paga, devi anche essere pratico e cinico. E in questo il Parma è mancato".

Qual è la sua idea su Chivu? Riuscirà a essere da subito determinante alla prima esperienza su una panchina di Serie A?

"Magari avrà un grande futuro, ma è alla sua prima panchina con una prima squadra tra i professionisti. Io avrei visto meglio un allenatore esperto, magari un Davide Ballardini".