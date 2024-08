Dopo le prime due giornate di Serie A, la redazione di News.Superscommesse.it ha chiesto un parere a Massimo Paganin. L'ex calciatore, opinionista e commentatore per Mediaset, in quest'intervista ha condiviso le sue impressioni sull'avvio della nuova stagione di Serie A e sulle sue protagoniste, tra cui l'Inter di Simone Inzaghi.



Nonostante la vittoria sul Lecce, si è generata una discussione, anche e soprattutto mediante i social, a riguardo della presunta sindrome da 'mal di pancia' dell'Inter. Quali impressioni ha avuto sull'inizio di stagione dei nerazzurri?

"Non credo che l'Inter si faccia condizionare da voci esterne di questo tipo. In grande parte è stata confermata la stessa squadra della scorsa stagione, inserendo anche nuovi innesti che saranno importanti. (...). Inzaghi avrà il suo bel da farsi per tenere sempre alti i livelli di questo gruppo, perché ci vuole sempre tanta determinazione e tanta convinzione nel lavoro che si svolge. Anche a Genova, nonostante il 2-2, la gara è stata giocata bene. I gol subiti sono sempre frutto di errori di un singolo, il più delle volte, e ci sta che si possa perdere la concentrazione. (...) L'importante è reagire alle difficoltà. La squadra, anche quest'anno, sa che deve dare molto di più, se vuole provare a ripetersi. Ci saranno tante gare da gestire, tra cui quelle di Champions League che diventa ancora più lunga con il nuovo format, e credo che questa Inter abbia l'esperienza e la forza per riuscire a raggiungere traguardi ancora più prestigiosi. (...). Nonostante le perplessità per degli errori del singolo, si sono già viste e si stanno vedendo cose importanti da parte del collettivo. Lì si vede che c'è la presenza e la forza di un allenatore che sa quello che vuole. Simone è una persona sempre molto forte e determinata, lo ha sempre dimostrato anche nelle difficoltà".

Proprio Simone Inzaghi si è dichiarato molto soddisfatto dal sistema di gioco con tre attaccanti. come visto anche nella gara inaugurale di campionato. Meglio lavorare sul 3-5-2 consolidato oppure è giusto provare nuove soluzioni?

"Le variazioni tattiche avvengono sempre in base alla necessità del momento e l'Inter è stata brava a cambiare il risultato anche con la disposizione di un tridente d'attacco, ma si rischiava di perdere gli equilibri negli altri reparti. Il gol al 95' è arrivato soltanto per un calo di concentrazione, non perché la squadra non sapesse più adoperare la fase difensiva. Inoltre, l'Inter ha un centrocampo in cui gli interpreti sono di altissima qualità e hanno le caratteristiche per ruotare posizioni tra loro e adattarsi in relazione alle dinamiche di una gara (...). I principi di gioco, però, credo proprio che resteranno gli stessi che hanno fatto di questa Inter una squadra solida. Per cui, sarebbe soltanto controproducente, a mio avviso, adottare nuove soluzioni come quella del 3-4-3 temporaneo contro il Genoa, perché i calciatori di cui dispone hanno determinate caratteristiche e hanno trovato nel 3-5-2 l'assetto giusto che può adattarsi contro ciascun avversario".