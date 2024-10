Massimo Paganin ha rilasciato un'intervista ai microfoni di News.Superscommesse.it. L'ex calciatore, oggi assistente e vice di Paolo Nicolato alla guida della Nazionale lettone, ha fatto il punto sulla Serie A, soffermandosi sulla lotta scudetto e indicando la sua personale favorita al tricolore: "L'Inter rimane la squadra da battere, per rosa e mentalità costruite in questi anni. Non penso che possa essere distratta, perché si è strutturata per fare tutte e tre le competizioni (Campionato, Coppa Italia e Champions League). Può vantare una rosa profonda, in grado di competere e vincere tutto.

Certo anche Juventus e Milan sono squadre da vertice, in grado di competere su più fronti - continua Paganin -. E poi c'è il Napoli, con una squadra rinforzata e ristrutturata a sua volta. Credo che per lo scudetto concorreranno fino alla fine in molte, ma già tra la fine di questo mese e l'inizio del prossimo potranno uscire fuori le prime gerarchie".