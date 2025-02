Nando Orsi, interpellato dai colleghi di Radio Goal, si è soffermato sul prossimo avversario del Napoli, vale a dire la Lazio, parlando anche della lotta al vertice. Di seguito le parole riprese da TuttoNapoli: "La Lazio si presenta sempre con quattro punte, non so se ci sarà Dia, ma nel caso non ci fosse ci sarà Pedro. Fisicamente la Lazio concede qualcosa ed il Napoli ne potrà approfittare. Corsa scudetto? Dipende come arriveranno Inter e Napoli allo scontro diretto di marzo, ma non dimentichiamoci l’Atalanta che sta bene, è in salute, e potrebbe rientrare nella lotta”.