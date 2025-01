Massimo Orlando, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato della Supercoppa italiana, soffermandosi anche sull'Inter: "La Juve va a fare la Supercoppa e deve puntare a vincerla come fa l'Inter che in queste competizioni si presenta sempre affamata. E Motta non riesce ancora a far maturare questa squadra, speriamo che stasera le due squadre mettano da parte la paura di perdere e che possano restituirci una bella partita".