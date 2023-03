L'opinionista di TMW Radio Massimo Orlando analizza così la gara di ieri sera tra Inter e Juventus: "Al di là degli episodi la Juventus ha meritato. Sta bene, ha ritrovato fisicità e gioco. L'Inter non sta bene da un mesetto, gira male in tutti i settori, tanto nervosismo e Romelu Lukaku e Lautaro Martinez non sono in condizione. E poi qualche scelta di Simone Inzaghi, come togliere Nicolò Barella, non la condivido. Inzaghi si sta aggrappando sugli specchi, non so come ne verranno fuori. Non è una situazione facile da gestire".