Kessie pare già poter tornare in Italia, all'Inter però...

"Una beffa per il Milan? Sicuramente. Sarebbe peggio di Calhanoglu. Va via per soldi, poi torna e va all'Inter. A volte i giocatori dimostrano davvero di avere poca intelligenza. Sei in una squadra e in un campionato importante, sarebbe una beffa se finisse all'Inter, che farebbe un grande affare comunque. E' bravo a dare equilibri davanti alla difesa, come serve all'Inter. Se torna per me a Milano succede un bel casino. Dispiacerebbe per il Milan perché faceva la differenza".

Manca ancora il rinnovo di Skriniar. Devono cominciare a preoccuparsi i tifosi?

"L'Inter ha fatto un'offerta ed evidentemente i procuratori non si accontentano mai e staranno facendo una cotroproposta. Il giocatore ha più volte dato segno di stare bene e di voler rimanere. Il PSG è lì ed è piazza appetibile, ma il ragazzo ha dimostrato che vuole rimanere. Non capisco perché non arrivi la firma".