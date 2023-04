Intervistato da Inter TV dopo il prezioso 3-3 col Benfica, André Onana commenta così il traguardo delle semifinali di Champions centrato dall'Inter: "C'è molta soddisfazione, abbiamo fatto una grande lavoro contro una buona squadra e abbiamo dimostrato di essere anche noi una grande squadra. Abbiamo dato il meglio di noi".

Prima della partita eri molto convinto, avete giocato da squadra.

"Come dico sempre per giocare nell'Inter non bisogna mai avere paura, sono con i migliori compagni che posso avere. Sono in una grande squadra".

Nel sorteggio c'era pessimismo, ma avete dimostrato grande forza di gruppo.

"Sapevamo che sarebbe stata dura, ma con la nostra qualità eravamo tranquilli e ci credevo dal primo minuto. Giocatori come Lautaro e Correa fanno la differenza, sono contento per loro".

Quanto entusiasmo vi sta portando la crescita in Champions?

"Difendere questa maglia ti dà sempre tantissimo, è un club che ha tanta storia dietro".

Sei già entrato nel cuore dei tifosi. Quanto è importante per un portiere trasmettere sicurezza?

"Sto passando giorno dopo giorno allenandomi con un grande portiere come Handanovic, è un onore. Da lui imparo sempre. Giocare con questi giocatori è semplice, per me sono i migliori".