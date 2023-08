Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, ha reso noti i nomi dei giocatori pre-convocati in previsione delle sfide con Grecia e Irlanda verso Euro 2024, in programma rispettativamente il 7 e 10 settembre. Nella maxi-lista compaiono gli interisti Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, che torna a disposizione degli Orange per via del grave infortunio occorso a Jurriën Timber.