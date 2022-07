Stando alle notizie delle ultime ore, l'Inter si sarebbe vista offrire l'esperto difensore centrale brasiliano David Luiz, oggi al Flamengo dopo una lunga esperienza europea. Secondo gli aggiornamenti di Goal.com, ad agevolare l'eventuale operazione c'è una clausola nel contratto che prevede che in caso di offerte da parte di squadre europee il Flamengo rinuncia ad eventuali indennizzi. Questa clausola è stata inserita dallo stesso club brasiliano quando ha cercato di convincere il giocatore a firmare un contratto con loro.