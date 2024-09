Glenn Nyberg, arbitro 35enne della sezione di Borlänge in Svezia, internazionale dal 2018, è il direttore di gara al quale è stata affidata la prima nella nuova Champions League di Manchester City e Inter in programma mercoledì. Sarà il primo precedente di Nyberg con l'Inter, lui che in carriera ha diretto per tre volte le italiane: vittoria per Milan sullo Slavia Praga nell'ultima Europa League e per la Roma sul CSKA Sofia nella Conference League 2021-2022, sconfitta per la Lazio in casa con l'AZ Alkmaar nel marzo 2023 in Conference.