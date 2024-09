Non bastassero le difficoltà che Inter e Milan stanno affrontando nel loro percorso per avere uno stadio nuovo, arriva anche la nuova protesta dei comitati di quartiere di San Siro che si oppongono con decisione all'idea della costruzione di un nuovo impianto nell'area circostante il Meazza. “Un’idea folle, chi vive qui non viene mai ascoltato. Spero vengano messi dei paletti a nostro interesse”, commentano Lidia Squadroni e Laura Provera, dell'associazione Gruppo Verde San Siro.