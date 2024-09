La retromarcia dell’UEFA in merito alla fina di Champions a San Siro nel 2027 non avrà ripercussioni soltanto sul comparto calcistico e sull’organizzazione di Euro 2032. Secondo il portale QuiFinanza, infatti, c'è in balllo anche un discorso molto importante che riguarda l’indotto economico che un evento di questa portata avrebbe generato per la città di Milano, e non solo.

Considerando le presenza negli alberghi e nei ristoranti di turisti e addetti ai lavori, lo shopping delle famiglie giunte dall’estero e gli acquisti che riguardano la mobilità (bus, treni, metropolitana, aerei e mezzi leggeri), si stima che l’intera Lombardia avrebbe visto crescere l’indice economico di ben 15 milioni di euro in poche settimane.