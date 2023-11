Nel commentare il grave infortunio che ha messo fuori gioco per il resto della stagione il centrocampista Gavi, il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha svelato che la FIFA starebbe lavorando su un piano rivoluzionario di modifica del calendario che permetterebbe ai club di esorcizzare quello che in Spagna ha preso il nome di 'Virus FIFA': "La FIFA sta già valutando la possibilità di lavorare per nove o otto mesi consecutivi nel club e poi chi deve andare in nazionale dovrebbe andarci per due mesi. In questo modo si risparmierebbero molti viaggi: nove mesi con il club, due mesi con la nazionale e uno in vacanza".