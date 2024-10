Quota 22 toccata dal Napoli. I partenopei battono il Lecce di misura grazie alla rete in mischia di Di Lorenzo e allungano in vetta alla classifica della Serie A, in attesa del derby d'Italia in programma domani sera alle 18:00. Conte aveva optato per un po' di turnover in vista del turno infrasettimanale contro il Milan, poi l'ingresso di Kvara. Partita sofferta, tre punti fondamentali e Maradona in festa.