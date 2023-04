Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si prepara agli ultimi passi per lo scudetto: "E' il desiderio di tutti. Noi non vogliamo sbagliare la volata finale, ma non dipende solo da noi, c'è un'altra partita in contemporanea che si deve giocare e di perdere io non lo auguro a nessuno. L'odio verso gli altri non sarà mai uno strumento per difendere quello a cui vogliamo bene. Io so benissimo che abbiamo una partita importante, ma che non possa essere determinante lo so altrettanto benissimo e si sta belli tranquilli come sempre", ha detto in conferenza stampa.