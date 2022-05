Dopo la vittoria di Torino, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, vuole fare capire che la sua squadra è ancora concentrata su questo finale di stagione: "Le basi per il prossimo anno? Io faccio le cose corrette e seriamente, sempre. E le ho fatte durante tutto l'anno, anche quando abbiamo avuto momenti difficili. Ci hanno seguito in tanti qui, ci hanno portato un aiuto morale: il Napoli deve fare sempre delle belle partite, noi ci abbiamo provato. Poi se vuol dire buttare le basi per il prossimo, questo non lo so. Ciò che conta è il podio: sono tre le posizioni dove si consegnano le medaglie. Dobbiamo salirci".