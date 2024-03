Dopo il prezioso successo sulla Juventus, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti in vista della partita contro il Torino in programma venerdì al Maradona. Un appuntamento che precede il big match di domenica 17 marzo contro l'Inter: come spiega il club azzurro in una nota ufficiale, "saranno da valutare le condizioni di Rrahmani".

Il difensore è stato sostituito nel corso della sfida con la Juve per "un risentimento all'adduttore destro" che lo lascia al momento in dubbio anche per la trasferta di San Siro.