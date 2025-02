Simone Inzaghi deve fare i conti con tre diffide importanti come quelle di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan; ma anche Antonio Conte, tecnico del Napoli, in vista della grande sfida di inizio marzo contro i nerazzurri deve maneggiare con cura il rischio di un giallo che potrebbe privarlo di un elemento importantissimo per il suo gioco come André Anguissa, anche lui con la spada di Damocle della diffida sulla testa.

Quindi, per il lunch match di domenica contro il Como al Sinigaglia, il tecnico partenopeo valuta la possibilità di lanciare dal primo minuto Philip Billing, il centrocampista danese che il Napoli ha prelevato dal Bournemouth nel corso della sessione del mercato di gennaio. Che potrebbe godere comunque di qualche minuto a gara in corso qualora Conte decidesse di rischiare col camerunese titolare.