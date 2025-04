Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in casa del Bologna ieri sera, il difensore del Napoli, Juan Jesus, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare quanto fatto al Dall'Ara, dove la squadra di Antonio Conte ha conquistato un solo punto che mantiene inalterato il gap con l'Inter capolista. Argomento di cui ha parlato il difensore brasiliano.

Siete soddisfatti di non aver alterato la distanza dall’Inter?

"Ovviamente giocare a Bologna è difficile, la Lazio ha preso cinque gol qui e Italiano le prepara bene. Abbiamo subito troppo nella ripresa. Siamo soddisfatti del pareggio, anche per come è andata la partita perché nel primo tempo abbiamo giocato noi e risultato è giusto. Siamo li, e proveremo fino all’ultimo ad attaccare la vetta".

Cosa pensate del calendario che si dice sia in difesa da qui in avanti?

"Penso che sia molto più difficile giocare contro le squadre che rischiano la retrocessione perché sono preparate ad affrontare certe partite. Oggi però non guardiamo il calendario. Il nostro obiettivo resta quello di rimanere primi, non mi nascondo: sono tre punti di distanza e pensiamo subito all'Empoli in casa per fare i tre punti".