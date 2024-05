Tiene banco, nel panorama della UEFA, la vicenda sulle multiproprietà. Con la rivoluzione firmata dalla UEFA sulle coppe europee a partire dalla stagione 2024/25, c'è anche una novità regolarmentare sulla multiproprietà. Secondo un documento consultato dall’Associated Press, la UEFA ha mandato due lettere al al Manchester City e al Girona, visto che il gruppo CFG ha un’influenza decisiva su entrambi, possedendo almeno il 30% delle azioni dei due club, come ricorda Calcio e Finanza. Ed entrambe devono mettersi in regola entro il 3 giugno (uno dei due club deve cedere il 30% delle quote a un'azienda esterna), altrimenti una delle due rischierebbe di retrocedere in Europa League. Lo riferisce l'Associated Press.