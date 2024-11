L'ex calciatore, anche dell'Inter, Gaby Mudingayi, intervistato da News.Superscommesse.it, ha espresso un parere anche sul recente Inter-Napoli, terminato 1-1 al Meazza: "Ho visto questa partita e devo dire che mi sono divertito. È stata intensa, ricca di episodi che non hanno fatto mancare le solite polemiche ma anche di giocate di qualità. Credo che si siano affrontate le due migliori di questo campionato. Inzaghi ha disposto con equilibrio la squadra in campo, sicura di sé e con l'unico intento di far sua la partita. Devo dire che è stata l'Inter a dominare il gioco, ma di fronte aveva una formazione altrettanto forte che era venuta a Milano con il chiaro intento di giocarsela, senza alcuna paura. Penso, davvero, che sia stata una bella partita, non soltanto per i tifosi di Inter e Napoli".

L'ex centrocampista poi aggiunge: "C'è stato anche l'episodio del rigore fallito da parte di Calhanoglu che poteva regalare una nuova classifica e, di conseguenza, dare più morale all'Inter. Non credo, però, che sarebbe cambiato tantissimo per il prosieguo del campionato, perché restano le due squadre più forti che devono affrontare un percorso ancora molto lungo. Questa partita lascia presagire che ci sarà una lotta fino all'ultimo tra loro due, ma dovranno stare attente anche ad altre squadre che possono inserirsi per creare una lotta ancora più appassionante. Questo può diventare un bellissimo campionato".