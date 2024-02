Intervenuto ai microfoni di TV Play, l'ex attaccante Davide Moscardelli ha commentato così la lotta Scudetto in Serie A, dichiarandoal chiusa al 90%: "La sconfitta della Juve ha assolutamente chiuso la lotta scudetto e quando perdi in casa contro l’Udinese riescono fuori tutte le discussioni sul brutto gioco della squadra - ha esordito -. È preoccupante perché la prestazione che forse è stato peggiore di quella contro l’Inter e con l’Empoli. Nel secondo tempo non ha fatto un tiro nello specchio, il gol annullato è basta. Nel primo il portiere dell’Udinese ha fatto parate importanti, il gol subito un po’ fortunoso ma avevi tanto tempo per rimediare e non sei riuscita a rimontare. Ora la Juve è tornata al 10% di possibilità di vincere il campionato”.

Due parole anche per Lukaku: "De Rossi ha fatto bene a cominciare il secondo tempo con la stessa formazione, in quei dieci minuti l’Inter si è scatenata e non avevi nemmeno il tempo di fare cambi. Lukaku è un po’ più in difficolta perché viene cercato anche meno perché manovri più gioco con più interpreti, più possesso palla, gli spazi si chiudono e questa palla verticale su di lui viene meno. Prima si giocava solo così appoggiandosi a lui, e ora gli manca anche un po’ il gol ma è ancora troppo importante per la Roma anche perché non vedo alternative. Deve però farsi trovare pronto in area perché possono arrivare più occasioni è una situazione nuova in cui ci stanno lavorando", ha concluso.