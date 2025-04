Adelio Moro parla oggi alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza da calciatore, compresa la parentesi all'Inter. "L'Atalanta allora aveva un filo diretto con la Juve, di solito da Bergamo si andava a Torino. Ma il presidente Achille Bortolotti ha ceduto me, Doldi e Magistrelli all'Inter, che aveva vinto lo scudetto. Avevo 21 anni, ho trovato tanti giovani: Bini, Oriali, Bordon, Guida, Muraro . Mazzola e Boninsegna? Grandi campioni, super professionisti. Nell'Inter ho giocato tre anni. Ero mingherlino, mezzala, pesavo 66 chili. Nel primo campionato ho fatto 23 partite e segnato 5 gol. Però Mazzola mi ha fatto tagliare i baffi. E Boninsegna non mi faceva tirare i rigori".

Moro entra nel dettaglio dell'anedotto su Mazzola. "Un giorno mi disse: 'ehi, ragazzo, ricordati che qui, all'Inter, i baffi li porto solo io'. Cosa feci? Tagliati. Cosa dovevo fare? Poi sono andato al Verona...".