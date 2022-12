Nell'amichevole giocata e persa ieri dal Monza di Raffaele Palladino contro il Lugano, si è messo in evidenza il portiere Alessandro Sorrentino. Che nel dopopartita, intervenuto in zona mista, parla anche dell'eventualità di diventare il vice di Michele Di Gregorio in sostituzione di Alessio Cragno, dato come partente dalla Brianza con tanti club già accostati a lui tra i quali l'Inter: "Mi fa molto piacere. Spiacerebbe per Alessio perché è un ragazzo d'oro però cerco di giocarmi sempre le mie carte, se dovessi fare il secondo sarei molto contento. Bisogna vedere".