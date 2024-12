Riccardo Montolivo ha analizzato il momento dei nerazzurri, esaltandone le doti a Sky Sport: "L’Inter, quando va in vantaggio, ti mette in difficoltà: sono talmente forti che non ti lasciano più recuperare. Questo è ciò che è successo alla Lazio. Lautaro Martinez? Ha un credito infinito per tutto quello che ha fatto lo scorso anno, non ti accorgi nemmeno che non segna. Penso che sia solo una questione di tempo", ha concluso.