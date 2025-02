"Inter e Napoli sono due squadre diverse, il Napoli si compatta meglio ed è più pratico. L'Inter, anche quando è in vantaggio, non si accontenta e magari perde palla e pareggia partite già vinte". Questo è il parere espresso da Mauro Milanese, ex difensore delle due squadre, nel corso di un'intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli.

Secondo Milanese, però, i nerazzurri hanno un punto di forza nel confronto con la squadra di Antonio Conte: "Però l'Inter ha più situazioni di gioco collaudate rispetto al Napoli, poi ha più calciatori bravi nelle palle inattive".