Intervistato da Mozzart Sport, Strahinja Pavlovic ha parlato della stagione del Milan tornando anche sugli impegni con l'Inter. "Individualmente ho iniziato bene, poi è arrivata quella brutta partita contro il Liverpool... A Paulo Fonseca piaceva cambiare. Uno giocherà la Champions League, uno in Serie A, uno in Coppa e così via. Ora che ci ripenso, non è poi così male. Ci sono state ottime partite, ma è molto difficile per un singolo essere perfetto se la squadra non è a un buon livello come non siamo noi ora" ha detto ripensando al periodo con Fonseca in panchina.

"È una stagione estremamente negativa per un club come il Milan. Abbiamo vinto la Supercoppa quando è arrivato il nuovo allenatore" ha poi aggiunto tornando sulla vittoria contro l'Inter a Riad e sul pari in campionato. "Quindi abbiamo battuto la Roma in Coppa Italia, due partite in casa, abbiamo pareggiato con l'Inter e poi abbiamo avuto quella partita a Zagabria contro la Dinamo, quella sconfitta per 1-2 ha cambiato tutto. Se avessimo vinto, ci saremmo assicurati un posto tra le prime otto di Champions, non avremmo avuto quelle due partite contro il Feyenoord, saremmo stati più freschi per il campionato dove avevamo Torino, Bologna, Lazio".