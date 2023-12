Rafael Leao crede ancora nello Scudetto. L'attaccante del Milan, intervistato da Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio 2023 ha fiducia che la squadra rossonera possa rifarsi sotto in campionato: "La mia squadra sta bene. Ci sono state partite in cui dovevamo fare meglio e dovevamo vincere, adesso però adesso stiamo tornando bene a vincere in casa nostra. Stiamo buttando fuori la pressione e mi fido della mia squadra perché abbiamo preso giocatori con grande qualità: anche Christian Pulisic ha fatto un gran gol nell’ultima partita. Se sono fuori sono sicuro che i miei compagni daranno il 100% per la squadra, hanno fatto molto bene e sono contento”.