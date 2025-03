Vincere. Un verbo che Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, ripete più di una volta all'inizio della conferenza stampa della vigilia del match contro la Lazio, che arriva dopo l'ennesima sberla rimediata dai rossoneri a Bologna nel recupero di giovedì. Il tecnico portoghese sottolinea come la vittoria sia la medicina più efficace per risollevarsi: "È quello che vogliamo noi. Sappiamo la responsabilità ed il momento, siamo coscienti di cosa è accaduto o per errori nostri o per errori di qualcuno che non possiamo controllare: il risultato è stato negativo. Non possiamo aggrapparci alle piccole sfortune, la vita è così. Dobbiamo lavorare su quello che non va e portare risultati, non c'è altra via".

La squadra ci crede come ci crede lei?

"È il mio lavoro passare questo e creare questo ambiente nello spogliatoio. Io ci credo veramente. Un titolo che potevamo vincere l'abbiamo vinto. Possiamo anche svalorizzarlo, ma un titolo è importante. Poi c'è ancora la Coppa Italia. Ci sono queste 12 partite da affrontare, essendo un po' diversi a tutti i livelli: tattica, fisica e di testa. Con una mentalità che deve essere al mille per cento dal primo all'ultimo secondo della partita. L'80% dei gol che subiamo succede sempre qualcosa di strano che di solito succede una volta in stagione. Questi momenti passeranno col lavoro".