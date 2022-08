Intervistato da DAZN, il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha analizzato così il primo pareggio stagionale dei rossoneri, frenati sull'1-1 dall'Atalanta: "Penso che potevamo fare meglio. Abbiamo cercato di vincere questa partita, l'Atalanta ha giocato bene, erano compatti. E' stato difficile trovare spazi ma quando non possiamo vincere non dobbiamo perdere. Non abbiamo perso stasera e dobbiamo lavorare sugli errori che abbiamo fatto per fare meglio. L'Atalanta è una squadra che accorcia molto, gioca sull'uomo. Non dobbiamo perdere il nostro uomo, dobbiamo essere concentrati quando iniziamo fino alla fine".