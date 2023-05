"Se portiamo a casa la Coppa vorrei festeggiare girando tutti gli Inter club del mondo, quasi un migliaio. La sfida non è chiusa, anche se i cugini fingono di essere rassegnati. Lo stadio nerazzurro dovrà fare la differenza, obbligatorio uscire senza voce". Così Mirko Mengozzi, speaker nerazzurro di San Siro, si prepara per il derby di domani sera parlando in un'intervista al Corriere della Sera.

"Mi carico guardando mio figlio, il piccolo di 8 anni, i suoi occhi pieni di gioia — dice Mengozzi —. Spesso lo porto con me. So anche di tifosi che acquistano il biglietto nel settore rosso o blu, vicino al corner, per vedermi meglio. Un onore".