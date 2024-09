Non c'è traccia del nome di Simone Inzaghi tra i nominati al 'Men's Team Coach of the Year Trophy' del Ballon d'Or 2024. Il demiurgo dell'Inter che trionfato in campionato nella scorsa stagione, arrivando a conquistare lo storico scudetto della seconda stella, è l'escluso eccellente dalla lista dei sei finalisti che comprende gli italiani Gian Piero Gasperini e Carlo Ancelotti, rispettivamente vincitori dell'Europa League e della Champions League. In lizza pure il solito Pep Guardiola, alla quarta Premier League vinta di fila, Xabi Alonso, protagonista di un double con il Leverkusen, Luis de La Fuente, re d'Europa alla guida della Nazionale spagnola, e Lionel Scaloni, bi-campione del Sudamerica con l'Argentina.