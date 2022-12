Intervenuta ai microfoni durante la canonica conferenza stampa di fine anno, la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni risponde alla stampa anche su temi che riguardano il calcio. Dallo scandalo del Qatargate alla Serie A, di seguito le dichiarazioni della Premier italiana: "Una cosa mi ha molto innervosito: molti colleghi internazionali definiscono questi fatti con la locuzione 'italian job', come se fosse una macchia sulla nostra nazione. La vicenda non riguarda solo italiani, anche belgi, greci e esponenti di altre nazioni. Semmai è un tema di partito, un socialist job" dice a proposito di quanto piovuto attorno al Mondiale in Qatar.