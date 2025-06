Anche l'ex attaccante di Parma e Milan Alessandro Melli si sofferma ai microfoni di TMW Radio sulla questione dell'addio di Simone Inzaghi all'Inter: "Non c'è nessuno che ha detto qualcosa di vero. Uno aveva già preso la decisione per andare via, sia che vincesse che perdesse la Champions. L'Inter si è trovata spiazzata? Forse hanno pensato che era meglio che andasse, hanno fatto credere che fossero spiazzati e hanno trovato questa alternativa".

Ernesto Paolillo dice che i giocatori sapevano dell'addio di Inzaghi e che questo ha inciso sulla prestazione in finale di Champions:

"Non ci credo. Io gioco perché devo vincere, per il mio palmares e non mi faccio condizionare da altro".