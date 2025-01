Massimo Mauro ha analizzato la vittoria interista sull'Atalanta sulle frequenze di Canale 5: "Vorrei sempre un attaccante come Lautaro Martinez, a prescindere dal gol. Tira quattro volte in area di rigore, fa un assist di tacco. Ma prevedo grandi critiche per lui. Di solito le squadre che vincono hanno giocatori che, quando entrano, giocano bene o a volte anche meglio".