Lothar Matthäus non ha dubbi. L'ex fantasista dell'Inter, intervistato da BlueChannel, si esprime sulla volata Scudetto esprimendo la sua ovvia preferenza per i nerazzurri: "Ovviamente, spero che l'Inter ottenga lo scudetto anche quest'anno. Io in nerazzurro ho vissuto il periodo migliore e coi maggiori successi della mia carriera".