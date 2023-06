Nel corso dell'intervista rilasciata a Sport Mediaset ieri durante la cena di gala dell'Inter, Marco Materazzi ha anche ricordato l'impresa compiuta nel 2010 contro il Barcellona di Pep Guardiola: "Fummo compatti, forti, ognuno ha lottato per l'altro. Penso che questo spirito non manchi a chi ci sarà ora in campo. Io penso che possano fare questa impresa, perché di impresa si tratta. In 90 minuti può succedere di tutto, è una finale.

Penso che la finale di Champions sia il sogno di ogni calciatore, i ragazzi lo sanno e faranno di tutto per portarla a Milano. La posta in palio è altissima per tutti, i secondi non li ricorda nessuno. Faranno di tutto per entrare nella storia portando a casa la Coppa, mi auguro ce la facciano perché se la sono meritata. Pronostico? Due a uno per noi".