Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella spende parole importanti per l'Inter: "Fa paura - la sentenza del telecronista -. La seconda parte del percorso europeo della stagione passata ha dato una consapevolezza al gruppo veramente palpabile. Credo ci siano le basi per aprire un ciclo, che siano strafavoriti per questo campionato e sono anche ben posizionati in Europa. Al Wanda Metropolitano con quella squadra e quell’ambiente è sempre difficile, ma l’Inter ha buone chance, io sono davvero convinto che si possa aprire un ciclo", ha concluso.