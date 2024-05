Il futuro di Antonio Conte non è ancora chiaro. In tanti suppongono, in pochi davvero comunicano certezze. L'opinione di oggi è quella di Dario Marcolin, che a Canale 8 ha dichiarato: "Conte è già abituato a rifondare e qui rifonderebbe. Lui è un innovatore, può fare anche la difesa a quattro, per lui non c'è solo la difesa a tre. Negli anni è cresciuto ed è sempre stato diverso. Prima c'era Mancini a rifondare, oggi chiami lui per rifondare e questo è un Napoli che ha bisogno di ripartire come accadde con Juve e Chelsea. Il Napoli lo chiamerebbe per ripartire come fece l'Inter".