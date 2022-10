Visto l'ambiente infuocato ampiamente preannunciato del Camp Nou, la UEFA ha optato per un arbitro di grande esperienza internazionale per la sfida di mercoledì sera tra Barcellona e Inter, affidando il fischietto a Szymon Marciniak, 41enne direttore di gara di Plock, in Polonia, con alle spalle 36 direzioni di gara in Champions League dal 2014. Sarà la sesta volta che Marciniak dirigerà l'Inter, l'ultima delle quali in occasione dell'andata degli ottavi di finale contro il Liverpool della scorsa edizione, che vide i Reds prevalere per 2-0: due vittorie, un pareggio e due sconfitte il bilancio complessivo dei nerazzurri. Peggiore, se vogliamo, il bottino del Barça col polacco: una vittoria, un pareggio e due sconfitte in quattro precedenti.