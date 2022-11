Intervenuto in collegamento su Sky Sport, Matteo Marani ha espresso la sua opinione sul tema della giornata, quello delle seconde squadre: "Non può esserci una Nazionale forte senza dei club forti dietro. Negli anni '90 Juve, Inter e Milan vincevano tutto in Europa e in quel momento la Nazionale arrivava tra le prime quattro in due Mondiali. Sui giovani bisogna continuare a puntare. Per le seconde squadre ci vuole in primis la volontà dei club, poi bisogna capire se queste seconde squadre potranno portare o meno dei vantaggi.