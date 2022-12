L'uomo più atteso del 2023 in casa Inter è, senza ombra di dubbio, Romelu Lukaku, 'non pervenuto' nella prima parte di stagione, come fatto notare da Matteo Marani su Sky Sport 24. "Cosa mi aspetto? Che cominci a giocare, innanzitutto - le parole del giornalista -. E' fermo a una rete in campionato, nel secondo anno di Conte dopo quindici giornate era arrivato a dodici, questo per dare la dimensione di quella stagione e di questa. Non è giusto buttargli la croce addosso, voglio vedere come torna dal punto di vista fisico e mentale. Per fortuna c'è stato Dzeko, ha fatto qualcosa di eccezionale".